مسلحون يقتلون إمام مسجد عراقي في ريف إدلب

شفق نيوز - إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل إمام مسجد يحمل الجنسية العراقية في قرية كفتين بريف إدلب، على يد مسلحين مجهولين، في ثاني حادث اغتيال يستهدف عراقيين خلال 24 ساعة.

وذكر المرصد، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا الرصاص مباشرة على الإمام أمام منزله، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من مقتل "أبو عائشة العراقي" في قرية عزمارين بريف إدلب الغربي، بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، فيما لم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال، وفق بيان المرصد السوري.

كما أشار المرصد إلى أن القتيل سبق أن كان ضمن صفوف "الهيئة" قبل أن يترك العمل العسكري، لافتا إلى أن هذه العملية بعد أقل من ثلاثة أشهر على اغتيال العراقي "أبو خالد العراقي السامرائي" في ريف إدلب.

وتعد حادثة اليوم، هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بعد مقتل مسن عراقي طعناً بالسكاكين في منطقة السيدة زينب مساء أمس الجمعة، وفق ما أفاد به ناشطون.