مسرور بارزاني في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين كوردستان ومصر

شفق نيوز- القاهرة

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، من المقرر أن يجري فيها مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية مصر.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه كان في استقبال مسرور بارزاني، وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

وبحسب البيان فإنه من المقرر أن يجري مسرور بارزاني خلال زيارته، مباحثات مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية مصر، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية.