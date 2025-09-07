مستشار سوري: سقف أي مباحثات مع إسرائيل لن يتجاوز اتفاق 1974

شفق نيوز- دمشق

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السورية، موفق أحمد زيدان، يوم الأحد، أن بلاده ترفض أي رهان على مسار التطبيع مع إسرائيل أو اتفاقيات أبراهام.

وقال زيدان، في محاضرة بعنوان "الدولة السورية تحديات وفرص"، وحضرتها مراسلة وكالة شفق نيوز، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، هي إحدى التحديات الأبرز التي تواجهها سوريا، إلا أن الدولة تتعامل معها بواقعية ووعي كامل بقدراتها".

وأضاف أن "سقف أي مباحثات مع الكيان الإسرائيلي لن يتجاوز اتفاق 1974، وأن دمشق ترفض أي رهان على مسار التطبيع أو اتفاقيات أبراهام".

وأوضح أن "جهود الرئاسة ووزارة الخارجية أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على ملفات إقليمية معقدة، أبرزها رفع العقوبات المفروضة منذ السبعينيات، وحل قضايا الكبتاغون واللاجئين، فضلًا عن إنهاء العراقيل التي كان يسببها الوجود الإيراني في مسار العلاقات العربية".

وأشار زيدان، إلى أن "قضية شمال شرق سوريا ليست قضية نفطية فقط بل قضية إنسانية"، مثمنًا صمود العشائر والقبائل التي لعبت دورًا بارزًا في مواجهة التحديات.

وتابع قائلاً إنه "حتى الآن تقوم الدولة بضبط هذه القبائل لأنها فعلا معنية بإقناع الجهات بأن سوريا اكتفت من الجراح ويجب تضميدها".