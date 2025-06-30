مستشار خامنئي يكشف ملامح شرق أوسط جديد ويتوعد إسرائيل: ستُغرق

شفق نيوز – طهران

أطلق اللواء سيد يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الاثنين، تحذيرات إلى أمريكا وإسرائيل، وبينما كشف عن تشكل شرق أوسط جديد، أشار إلى أن زوال إسرائيل "بات قريباً وستغرق بدماء المظلومين".

وقال صفوي، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، "ليعلم الأمريكيون أن مشروع الشرق الأوسط الكبير، قد فشل، وأن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل هذه المرة حول محور الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة"، مضيفاً أن "العالم الإسلامي سيظهر بقدرة حقيقية، بـ1.6 مليار مسلم، وتبدأ أفول قوة أمريكا المجرمة".

وحذّر من أنه "إذا ارتكب الأعداء خطأ آخر، فإن جميع مصالحهم وقواعدهم ستواجه ضربات أعنف وخطراً جاداً، تحت قيادة القائد"، متابعاً "دماء المظلومين والعزّل في غزة ولبنان وسوريا وإيران، ستُغرق إسرائيل، وأن زوالها ورئيس وزرائها نتنياهو، بات قريباً".

وأوضح مستشار المرشد الإيراني: "ربما يكون العدو قد طلب وقف إطلاق نار مؤقت، لكننا نعرفهم جيداً، كما نعرف مصالحهم وبُناهم وقواعدهم وقواتهم في المنطقة"، مؤكداً أن "قوة الحرس الثوري تتجاوز منطقة الشرق الأوسط، وآلاف الصواريخ هنا مسجلة في بنك معلومات يستهدف جميع قواعد العدو".

وفي ختام حديثه، وجّه صفوي، تحذيراً جديداً، قائلاً: "إذا بدأوا جولة جديدة، فإن إيران ستبدأ جولة جديدة تفوق كل تصوراتهم، والنصر النهائي سيكون من نصيب الشعب الإيراني العزيز".

وكانت إسرائيل شنت هجوماً جوياً على إيران في 13 حزيران/ يونيو الجاري، فيما ردت طهران مساء اليوم نفسه بإطلاق صواريخ على تل أبيب، ودخلت الولايات المتحدة يوم 22 من الشهر نفسه الحرب بقصف منشآت إيران النووية، لترد طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر، ليعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ساعات وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد تصعيد دام 12 يوماً.