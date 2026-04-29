مستشار خامنئي يحدد طهران وأصفهان جبهة جديدة للحرب

شفق نيوز- طهران

قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الأربعاء، إن في حال اندلاع حرب جديدة فستشمل قصفاً واغتيالات في العاصمة طهران وقرب أصفهان وغرب البلاد.

وذكر المستشار محسن رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "في حال اندلاع حرب جديدة فستشمل قصفاً واغتيالات في طهران، وإذا اندلعت الحرب مجدداً فستكون قرب أصفهان وغرب البلاد".

ورأى أن "تقييد الدبلوماسية يُعد ظلماً كبيراً للشعب الإيراني، لذلك لا بدّ من أن نخرج من أطر الدبلوماسية السابقة والدخول في عمليات جديدة من الدبلوماسية والتفاوض".

وأشار مستشار خامنئي إلى ضرورة "عدم الاستماع إطلاقاً إلى الشائعات حول المرشد الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن على إيران الاستسلام في ظل اقتصادها الذي ينهار، لافتاً إلى أن طهران قطعت شوطاً طويلاً في المفاوضات لكنه ليس كافياً.

كما اعتبر ترمب، الأربعاء، أن الحصار البحري "أكثر فعالية من القصف" لإجبار إيران على التفاوض والموافقة على اتفاق "يعالج مخاوفنا" بشأن برنامجها النووي.