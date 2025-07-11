مستشار خامنئي: ندرس رسائل ترامب لاستئناف المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أكد مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، أن طهران تدرس حالياً رسائل تلقتها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إمكانية استئناف المفاوضات حول الملف النووي لطهران.

وقال لاريجيناي، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن "إيران فقدت الثقة تماما في الولايات المتحدة الأميركية بعد الحرب الأخيرة"، في إشارة إلى حرب الـ12 يوماً التي خاضتها ضد إسرائيل.

ووصف لاريجاني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"مسرح للتهريج والسخرية"، مؤكدا أن النظرية الأميركية بقيادة ترامب تعتمد على مبدأ "إما الاستسلام أو خوض الحرب".

وتابع مستشار خامنئي: "لقد احدثوا ضجيجا بأن حماس وحزب الله تم تدميرهما، لكن حماس ما تزال حية وتقوم بتنفيذ العمليات ضد العدو"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نتنياهو وترامب "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية".