مستشار خامنئي: مستعدون لحرب طويلة ولن نتخلى عن مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أكد مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، يوم الخميس، أن إيران مستعدة لخوض حرب طويلة، مشدداً على تمسك طهران بمضيق هرمز.

وقال رضائي في تصريحات، إن "إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز حتى استعادة كامل حقوقها"، مضيفاً أن "بلاده، على عكس الأميركيين الذين يخشون الحرب المستمرة، مستعدة تماماً لحرب طويلة وملمّة بها".

وأضاف أن "تجربة المفاوضات السابقة تفرض أن تكون طهران أكثر دقة في صياغة أي اتفاقيات مقبلة، مع التركيز على القضايا الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "إيران هي من حددت الشروط المسبقة هذه المرة".

وتساءل رضائي: "إذا كانت البحرية الإيرانية قد دُمّرت، فلماذا لا تجرؤ الولايات المتحدة على عبور مضيق هرمز؟".

ويأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 12 أبريل/نيسان 2026 فرض حصار بحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، عقب انهيار مفاوضات إسلام آباد.

وأدى التصعيد إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام السفن المتجهة إلى الدول المعادية، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع لأكثر من 100 دولار للبرميل.