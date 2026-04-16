مساء اليوم.. الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"إيقاف مؤقت" للحرب على لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت صحيفة هارتس العبرية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لإيقاف العمليات القتالية في لبنان، مساء اليوم.

ونقلت هارتس عن مصادر عسكرية قولها إن "الجيش يستعد لوقف العمليات القتالية بلبنان بين الساعة 7 مساء وحتى 12 فجراً".

في حين أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات إسرائيلية جديدة شنت اليوم على 6 بلدات جنوبي لبنان.

وقالت وسائل الإعلام إن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة تبنين جنوبي لبنان، وغارة أخرى على البازورية في صور جنوب لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد يوم أمس الأربعاء، على مواصلة ضرب حزب الله اللبناني، في حين أشار إلى استعداد إسرائيل إلى العودة للحرب مع إيران.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "نجري مفاوضات هي الأولى مع لبنان منذ أكثر من 40 عاما، وهدفها نزع سلاح حزب الله وإقرار سلام مستدام"، متابعاً: "أمرت الجيش بمواصلة التعزيزات في جنوب لبنان، مع احتمال استئناف القتال مع إيران، ونحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو".