مسارات جديدة في مضيق هرمز لتفادي الألغام البحرية

شفق نيوز- طهران

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، اعتماد طرق ملاحية جديدة لعبور السفن في مضيق هرمز، بهدف تفادي مخاطر محتملة ناجمة عن وجود ألغام بحرية في المسار الرئيسي، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الوضع الحربي" في الخليج.

وأوضحت بحرية الحرس الثوري، في بيان، أن "القرار يأتي التزامًا بمبادئ السلامة البحرية وتفاديًا لأي مخاطر قد تهدد السفن العابرة"، مشيرة إلى أن "التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضمان عبور آمن في المنطقة الحيوية"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وبحسب البيان، تم "تحديد مسارين بديلين للملاحة، بحيث يكون يبدأ المسار الداخلي، من بحر عُمان باتجاه الشمال مرورا بجزيرة لارك، ثم إلى داخل الخليج، فيما ينطلق مسار المغادرة من الخليج مرورا جنوب جزيرة لارك، ثم باتجاه بحر عمان".

وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الأربعاء، أنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".

وأكدت أن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.