أمريكا تنسحب من أكبر قاعدتين في دير الزور السورية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانسحاب القوات الأمريكية بشكل مفاجئ من قاعدتين عسكريتين في ريف دير الزور الشرقي، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأفاد المرصد في بيان له، أن "عملية الانسحاب بدأت بشكل تدريجي في 18 أيار/ مايو الماضي قبل أن تتسارع خلال اليومين الأخيرين، حيث شوهدت أرتال أمريكية تضم عربات مصفحة ومعدات لوجستية تغادر مواقعها في حقل العمر النفطي ومعمل كونيكو للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي".

وفي أعقاب الانسحاب، تمركزت قوات "الكوماندوس" التابعة لقسد في المواقع التي أخلتها القوات الأمريكية، بينما أكدت مصادر المرصد السوري أن العمليات العسكرية المشتركة ستستمر في حال وجود حملات أمنية أو أهداف لتنظيم داعش، على أن يتم دعمها من قبل التحالف الدولي انطلاقاً من قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، حيث لا تزال القوات الأمريكية تحتفظ بوجودها.