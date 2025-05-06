أمريكا تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات مع إيران خلال الأيام المقبلة

شفق نيوز/ قال مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تحاول تحديد موعد للجولة الرابعة من المحادثات النووية مع إيران نهاية الأسبوع الجاري، متوقعًا إحراز تقدم خلال الجولة المقبلة، وفقا لموقع "أكسيوس".

ونقل الموقع عن ويتكوف قوله أيضا، "إذا لم تُعقد، فسيكون السبب الوحيد هو زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط".

وأضاف أن المحادثات النووية مع ايران تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا.

وتابع القول "نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح ترامب يريد حلاً دبلوماسيًا إن أمكن، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتحريك الأمور".

وكانت ايران أعلنت تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي كانت مقررة في روما السبت الماضي، فيما تحدث الوسيط العُماني عن "أسباب لوجستية" وراء هذا القرار.

في الوقت ذاته، ذكرت واشنطن أنها لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المفاوضات مع طهران.