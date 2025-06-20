أمريكا تسحب طائراتها من أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ كشفت صور تم تصويرها بين 5 و19 حزيران/ يونيو الجاري، من قبل الأقمار الاصطناعية العائدة لـ"بلانيت لابز بي بي سي" بأن إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط فرغت بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية.

ووفقا للصور، في الخامس من حزيران/ يونيو، كانت قاعدة "العديد" في قطر تضم نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز "سي-130 هيرقليس". لكن الصورة الملتقطة في 19 حزيران/ يونيو، تظهر أنه لم يتبق سوى ثلاث طائرات نقل مرئية في القاعدة، بحسب موقع "مونت كارلو".

وكانت واشنطن قد نصحت الخميس موظفيها بتوخي الحذر الشديد" و"تقييد الوصول مؤقتاً" إلى قاعدة العديد. بينما لا تزال إدارة ترامب تدرس خيار التدخل عسكريا في الحرب لصالح إسرائيل ضد إيران.

وينتظر أن يحسم الرئيس الأمريكي موقفه بشأن الانضمام إلى إسرائيل في ضرب إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وفي حال المشاركة في شن ضربات عسكرية من المتوقع أن ترد إيران باستهداف القواعد الأمريكية الكثيرة في المنطقة، وهو ما يجعل قاعدة العديد عرضة للخطر إذ تبعد عن إيران أقل من 300 كيلومتر.

ومن المرجح أن يكون قد تم نقل الطائرات إلى حظائر في الموقع أو إلى قواعد أخرى في المنطقة. بينما يرفض مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية مناقشة أماكن تمركز الأصول بشكل محدد، لكنه قال لوكالة "فرانس برس" "نظل ملتزمين بالحفاظ على الأمن العملاني أثناء تنفيذ مهمتنا بأعلى مستوى من الجاهزية وقوة الفتك والاحترافية".

وفي السياق نفسه تتجه حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة، فيما تُسجَّل تحركات جوية كبيرة.

والقاعدة العسكرية التي باتت اليوم مركزاً للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، بنتها قطر عام 1996 بكلفة مليار دولار. واستخدم الجيش الأمريكي القاعدة بشكل سري في حربه على أفغانستان عام 2001. وفي عام 2002 تم الإعلان بشكل رسمي عن تمركز القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر.

وخلال زيارته إلى القاعدة في أيار/ مايو الماضي أعلن ترامب عن استثمار قطري فيها بقيمة 10 مليارات دولار.