مرونة خفية تناقض المُعلن.. واشنطن "قد تسمح" لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم

شفق نيوز/ نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، يوم الاثنين، عن مصدرين مطلعين على تفاصيل مقترح قدمته الإدارة الأمريكية لإيران بشأن برنامجها النووي، بأن واشنطن قد تسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3%، في حال تم التوصل إلى اتفاق.

وكشف المصدران، أن المقترح الأمريكي لا يتضمن تفكيكاً كاملاً لجميع المنشآت النووية الإيرانية، بل ينص على السماح لطهران بتخصيب محدود لليورانيوم منخفض التخصيب على أراضيها، وذلك لفترة زمنية يتم تحديدها ضمن المفاوضات الجارية بين الجانبين.

ويأتي هذا الطرح، الذي وصفه المصدران بأنه يمثل مرونة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تناقض مع التصريحات العلنية لكل من مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، واللذين أكدا مراراً أن واشنطن لن تسمح بأي شكل من أشكال التخصيب داخل إيران، وستطالب بتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.

ورجّح المصدران أن يؤدي المقترح إلى زيادة حدة التوتر بين إدارة ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي لطالما طالبت بسياسة أكثر صرامة تجاه إيران ورفضت أي تسوية تسمح لها بالحفاظ على قدرات نووية مهما كانت محدودة.