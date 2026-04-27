مرور 7 سفن من مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات ملاحية، يوم الاثنين، عبور سبع سفن عبر مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة ضمن مستويات محدودة للغاية.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن بيانات ملاحية، أن "أربع سفن فقط عبرت المضيق منذ منتصف ليل الأحد، ما يعكس استمرار التراجع في وتيرة الحركة البحرية عبر الممر الاستراتيجي".

وأضافت أن "سفناً محملة بنحو أربعة ملايين برميل من النفط الإيراني تمكنت من عبور مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي، رغم الحصار الأميركي المفروض على الصادرات الإيرانية".

وكانت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، كشفت أمس الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.