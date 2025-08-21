مرض "غامض" يتفشى في قاعدة عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، عن تفشي مرض "غامض" في قاعدة بيسلا العسكرية التي تضم كلية الدفاع الجوي في النقب، خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن العشرات من المتدربين والأكاديميين أصيبوا بأعراض قيء وإسهال شديدة، وتلقوا العلاج الطارئ، فيما فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً موسعاً لتحديد مصدر المرض.

ووفقاً لمصادر، أبلغ نحو 40 جندياً متدرباً و10 موظفين في القاعدة عن إصابتهم بمرض معوي، بينما بدأ الجيش بإجراء فحوصات على الطعام والماء للتأكد من سلامتها.

وفي أعقاب هذه التقارير، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية البحث عن جنود آخرين قد يعانون من أعراض مشابهة، في محاولة لمنع انتشار المرض على نطاق أوسع، وفق ما ذكرت القناة العبرية.

وأوضحت القناة أن الجيش يرى أنه في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد قاطع على أن مصدر الأعراض هو الطعام، فيما يؤكد المسؤولون العسكريون أن جميع الاحتمالات قيد الدراسة في إطار التحقيق.

ونقلت القناة 12 عن والدة أحد الجنود المصابين قولها بغضب "عشرات الجنود يتقيؤون بلا توقف، جنود مصابون بالإسهال. يُجففونهم حتى يُعرضوا على طبيب. يبدو أنهم فقدوا السيطرة على أنفسهم".

وتعهد الجيش الإسرائيلي بإطلاع العائلات والجمهور على تطورات الموقف فور ورود المزيد من المعلومات، مؤكداً أن صحة الجنود هي الأولوية القصوى.

وأكدت القناة 12 أن هذه ليست الحادثة الصحية الوحيدة التي وقعت في قاعدة عسكرية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن وثائق حصلت عليها أظهرت تهالك البنية التحتية، وسوء النظافة، وفساد الطعام في قاعدة استطلاعية جنوب إسرائيل.

وأوضحت القناة أن ذلك جاء بعد أن اضطر جنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "إيلوت" إلى البقاء دون كهرباء وماء خلال موجة الحر الشديد، بسبب عطل فني.

ونقلت القناة العبرية عن جندي في القاعدة وصفه للواقع اليومي الصعب في غرف الطعام والمطابخ قائلاً "هذا أدنى مستوى يُمكن لجيش الدفاع الإسرائيلي تقديمه. الطعام مليء بالذباب والصراصير. بعد دقيقة واحدة في غرفة الطعام، نركض إلى الحمام. يعاني الجميع من اضطرابات في المعدة وإسهال وقيء. هذا يحدث طوال الوقت".

وسردت والدة مجندة إسرائيلية في دورة قائد سرية تخدم في القاعدة ما روته ابنتها قائلة "الصور من القاعدة مرعبة. مراحيض قذرة، وجثة حمامة قرب المطبخ، وصراصير حول الطعام. يُطلب من الفتيات تنظيف كل هذه القذارة".

وأضافت "بعضهم يمرض، والبعض الآخر يُغمى عليه من شدة الحر وانعدام التكييف، ومع ذلك يُتوقع منهم معالجة هذا الخطر الصحي. هذا خطر صحي حقيقي".

وتُظهر العديد من الوثائق والصور التي حصلت عليها القناة 12 من بعض الجنود في الأسابيع الأخيرة وجود صراصير قرب الطعام، وحمامة نافقة قرب المطبخ، وأكوام من القمامة لم تُرفع. فيما يقول الأهالي إن الحر الشديد وانقطاع الكهرباء ونقص المقومات الأساسية يؤدي إلى إرهاق الجنود ومرضهم، بل وحتى إجلائهم إلى المستشفى.

وتعليقاً على الأزمة، نقلت القناة تصريح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال "ليلة أمس، اتصل جنود متدربون بالطاقم الطبي في القاعدة بعد شعورهم بتوعك. وتلقى جميع الجنود العلاج الطبي الأولي".

وأضاف "من منطلق المسؤولية الكاملة عن صحة الجنود، تم تعليق معظم الأنشطة من أجل إجراء فحوصات طبية شاملة، إلى جانب فحوصات الغذاء والماء، علاوة على الكشف الوبائي، كما تجري القيادة تحقيقاً شاملاً في المسألة".