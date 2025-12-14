مرصد حقوقي يوثق مقتل 102 شخص بهجمات لداعش شمال شرق سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بأن تنظيم داعش صعد من وتيرة هجماته منذ مطلع عام 2025 في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لافتا إلى توثيق مقتل 102 شخص خلال تلك الفترة.

وذكر المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "خلايا داعش تنشط في مساحات واسعة من الأرياف، منفذة تفجيرات وكمائن وعمليات اغتيال استهدفت عناصر عسكرية ومدنيين، إلى جانب ممارستها أعمال ترهيب بحق السكان المحليين عبر التهديد وفرض الإتاوات، في مسعى لتعزيز نفوذها المحلي وإثبات استمرار وجودها".

وأضاف أن "داعش نفذ منذ بداية العام وحتى اليوم 233 عملية في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، جميعها عبر هجمات مسلحة واستهدافات مباشرة وتفجيرات، أسفرت عن مقتل 102 شخص، بينهم 71 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية المتحالفة معها، و15 عنصراً من التنظيم، و15 مدنياً، إضافة إلى متعاون واحد مع (قسد)".

وأشار المرصد، إلى أن "محافظة دير الزور كانت الأكثر تضرراً، حيث شهدت 201 عملية أسفرت عن مقتل 51 عسكرياً و6 عناصر من داعش و13 مدنياً، إلى جانب إصابة العشرات"، كما وثق "17 عملية في الحسكة و15 عملية في الرقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية والتنظيم والمدنيين".

وبين أن "الهجمات توزعت شهرياً بوتيرة متصاعدة، مع استمرار تنفيذ عمليات نوعية خلال أشهر العام المختلفة، ما يعكس قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه وتنفيذ هجمات ممنهجة، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الصعبة وقلة الانتشار الأمني في بعض المناطق".