"مرحلة النار الكاملة".. إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية شمال غزة

شفق نيوز/ كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن دخوله في "مرحلة جديدة ومختلفة" من حيث الحجم والقوة في عملياته العسكرية، مؤكداً أن الفرقة 162 عادت إلى ميدان القتال داخل القطاع.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن قوات من لواء 401 ولواء غفعاتي باشرت بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في شمال غزة، حيث تم استهداف مواقع يُشتبه بأنها تضم مسلحين من حركة حماس، وتدمير مبانٍ ومرافق يُعتقد أنها استخدمت في الأنشطة القتالية.

وأشار البيان، إلى أن "القوات عثرت على فتحة نفق قرب مبنى يضم أسلحة ومتفجرات، في حين تم استهداف أكثر من 30 بنية عسكرية، بينها مستودعات أسلحة ومبانٍ مفخخة ونقاط مراقبة".

وتأتي هذه التطورات في إطار العملية العسكرية الأوسع التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في مايو الجاري، تحت اسم "عربات جدعون"، بهدف توسيع السيطرة الميدانية داخل غزة وتقسيم القطاع إلى مناطق معزولة، خصوصاً بين جنوب القطاع ووسطه، مما يعيق قدرة حماس على الحركة والتنظيم، ويمهّد، حسب المزاعم الإسرائيلية، لاستعادة الأسرى وإنهاء قدرات الحركة العسكرية.