مرتبطة بهرمز وطالت 30 فرداً وكيانا.. عقوبات أميركية جديدة على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران، مرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، وطالت 30 فرداً وكياناً.

وأصدرت الوزارة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تحديثاً على إجراءات العقوبات المرتبطة بإيران وشبكاتها المالية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تمويل الأنشطة "المزعزعة للاستقرار".

وتشمل العقوبات تتبع السفن، وفرض قيود على الشركات الوسيطة، إضافة إلى التنسيق مع شركاء دوليين لتعطيل شبكات الالتفاف على العقوبات، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل البحري.

وحذرت الخزانة الأميركية، شركات الشحن من أن دفع رسوم لإيران للمرور عبر مضيق هرمز يعرضها لخطر العقوبات".