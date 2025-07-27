"مرة أخرى".. كاتس يهدد باغتيال خامنئي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، المرشد الإيراني علي خامنئي بالاغتيال مرة أخرى.

وقال كاتس، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "احتاج لنقل رسالة واضحة إلى الدكتاتور خامنئي، إذا استمريتم في تهديد إسرائيل، فإن يدنا الطويلة ستمتد إلى طهران مجددا وبقوة أكبر - وهذه المرة إليكم شخصيا أيضا".

وكان كاتس هدد خامنئي للمرة الأولى بشكل صريح باغتياله، خلال حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي، وأشار إلى أن منع وجود خامنئي هو جزء من أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.