مدينة إسرائيلية تعيش "فيلم رعب"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

يعاني سكان مدينة طبريا الإسرائيلية من انتشار متكرر للثعابين داخل منازلهم ومحيطهم، الأمر الذي اثار مخاوف في المدينة.

وذكرت صحيفة "معاريف"، أن السكان اكتشفوا خلال الشهر الماضي أكثر من 20 ثعباناً، بما في ذلك الثعابين حديثة الولادة، ما يشير إلى وجود مراكز تكاثر نشطة تحت المباني.

ووصف أحد السكان الوضع، بحسب الصحيفة، بأنه "فيلم رعب حقيقي"، حيث أصبح العثور على الثعابين أمراً يومياً.

وتابع قائلاً: "استيقظ ابني ذات ليلة ليشرب الماء، فوجد ثعبانا داخل قفص الكلب، وفي المطبخ، واجهت ثعبانا آخر، لم يعد الأمر استثناء، بل روتينا يومياً".

وأضاف مواطن آخر: "اكتشف طفلي ثعباناً صغيراً في غرفة المعيشة أمس، ويبدو أنه ولد حديثاً. لا يمر يوم دون رؤية ثعبان على الدرج أو قرب المبنى، ونخشى حتى الدخول إلى المنزل".

كما أشار السكان، إلى أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، ما يعرض حياة الجميع للخطر، لافتاً إلى أنهم "أبلغوا البلدية مراراً بالمشكلة، ولم يتم حلها وما تزال تخرج من الأرض".

من جانبها، أعلنت بلدية طبريا عن استدعاء متخصصين لتفقد المنطقة ودراسة إمكانية معالجة مراكز التكاثر بدقة.