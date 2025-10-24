مدير الدفاع المدني في غزة لشفق نيوز: انتشلنا 449 جثماناً حتى الآن (صور)

شفق نيوز- غزة

تواصل طواقم الدفاع المدني الفلسطيني عملها منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة، محاولة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق القطاع.

وتزايدت وتيرة عمليات الدفاع المدني بعد توقف الحرب، حيث بدأت عمليات طواقم الإنقاذ على نطاق أوسع رغم قلة الإمكانيات اللوجستية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز في غزة، عن مسؤول في الدفاع المدني، قوله إن فرقهم تمكّنت حتى الآن من انتشال جثامين 449 ضحية من تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع.

وتشير التقديرات إلى وجود آلاف المفقودين والمحتجزين تحت الركام، لا سيّما في مدينة غزة وجباليا وخان يونس، نتيجة حجم الدمار الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية، وفقاً لما نقله مراسل الوكالة في القطاع.

وقال مدير العمليات والإعلام في الدفاع المدني محمد صيام، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ رافقت طواقم الدفاع المدني في مدينة خان يونس بعد تلقي إشارات من الأهالي تفيد بوجود ضحايا عالقين تحت الركام"، مشيراً إلى أن "بعض الجثامين تم انتشالها فيما تعذر الوصول إلى أخرى بسبب نقص المعدات والأدوات الثقيلة اللازمة لعمليات الرفع والإزالة".

وأوضح أن "عدداً من المناطق التي وصلت إليها الطواقم كانت شبه خالية من ذوي المفقودين، نتيجة خطورتها أو لعدم قدرة الأهالي على العودة إليها في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة".

وأشار صيام، إلى أن "رجال الإنقاذ يحفرون بأيديهم بين أكوام الإسمنت والحجارة، مستجيبين لنداءات الاستغاثة المتكررة من الأهالي الذين ما يزالون ينتظرون العثور على أفراد عائلاتهم".