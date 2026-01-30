مدمرة أميركية ترسو في ميناء إسرائيلي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

رست مدمرة عسكرية أميركية، يوم الجمعة، في ميناء إيلات، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، أن وصول المدمرة ‌إلى الميناء الواقع على خليج العقبة وبالقرب من المعابر الحدودية الجنوبية ⁠لإسرائيل مع مصر والأردن كان مخططاً له مسبقاً وجاء في إطار التعاون ‌بين الجيشين الإسرائيلي ​والأميركي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الأمر يتعلق ربما بالمدمرة الأميركية "يو إس إس جاك إتش لوكاس"، مضيفاً أن هذه المدمرة تحمل أسلحة متنوعة ولديها القدرة على إنزال مروحية على متنها.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه منفتح على ​إجراء محادثات ‍مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

في المقابل، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الجيش لا يمكنه ⁠مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفاً أن ‍سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

هذا وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل ‌يقرره الرئيس.