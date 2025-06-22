مخيّراً إيران بين السلام و"المأساة".. ترامب: تم تدمير منشآتها النووية بالكامل

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن إيران باتت أمام خيارين هما "السلام أو المأساة"، وذلك في أول تعليق له بعد الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل استهداف مواقع إضافية إذا لم تتجه طهران نحو السلام.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، إلى جانب نائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، قال ترامب إن "الليلة كانت الأكثر تعقيدًا من حيث طبيعة الأهداف".

وأضاف: "الهجمات الأميركية دمّرت بالكامل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف القضاء على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "لا تزال تملك قائمة موسعة من الأهداف"، محذرًا من أن "الهجمات المقبلة ستكون أكبر بكثير إذا لم تصنع إيران السلام".

وقال ترامب: "عملت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كفريق واحد".