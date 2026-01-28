مخيم مزود بأنظمة مراقبة متطورة.. مقترح إسرائيلي جديد جنوب غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد جنرال إسرائيلي متقاعد يقدم المشورة للجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بن إسرائيل أخلت أرضا في جنوب قطاع غزة لبناء مخيم للفلسطينيين يحتمل أن يكون مجهزا بتكنولوجيا المراقبة والتعرف ‌على الوجوه عند مدخله.

وقال أمير أفيفي البريجادير جنرال المتقاعد في صفوف ​قوات الاحتياط، بحسب "رويترز"، إن "المخيم سيقام في منطقة في رفح خالية من الأنفاق التي بنتها حركة حماس، مع تعقب أفراد أمن إسرائيليين حالات الدخول والخروج".

وأفيفي هو مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، وهي مجموعة ذات تأثير تمثل الآلاف من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على أي خطط لإقامة مخيم في رفح.

وقال أفيفي إن "المخيم سيُستخدم لإيواء الفلسطينيين الذين يرغبون ‌في مغادرة غزة والعبور إلى مصر وكذلك من يرغبون في البقاء".

وتأتي تعليقاته في وقت تستعد فيه إسرائيل "لإعادة فتح محدود" لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وهو مطلب رئيسي بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب ⁠غزة.

وقالت مصادر لـ"رويترز" هذا الشهر إن "إسرائيل تريد أن يكون عدد الفلسطينيين الذي يغادرون غزة أكبر من أولئك الذين يُسمح لهم بالدخول".

وكان مسؤولون إسرائيليون تحدثوا في الماضي عن تشجيع سكان غزة على الهجرة على الرغم من أنهم ينفون ‌نيتهم تهجير السكان إلى خارج القطاع بالقوة، وهي قضية ​شديدة الحساسية بالنسبة للفلسطينيين.

وقال أفيفي: "لا يوجد سكان من غزة على الإطلاق تقريبا في رفح".

ووقعت المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر، وفرّ معظم الفلسطينيين إلى المناطق التي تسيطر عليها حماس.

وأضاف أفيفي "هناك حاجة إلى إنشاء بنية تحتية في رفح تساعد على استيعابهم، ومن ثم يمكنهم الاختيار بين الذهاب أو عدمه".

وقال إن "هذا المرفق سيكون على الأرجح مخيما كبيرا ومنظما يستوعب مئات الآلاف، ويمكنه فرض عمليات التحقق من الهوية بما في ذلك التعرف على الوجه".

وقال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي في تموز/يوليو لوسائل إعلام إسرائيلية إنه "أمر القوات بتجهيز مخيم في رفح لإيواء سكان ​غزة"، ولم يتحدث المسؤولون علنا عن مثل هذه ‍الخطط منذئذ.

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان لرويترز إن هذه الفكرة تمثل "محاولات مكشوفة لفرض تهجير قسري مُقنّع ويوجد وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين".