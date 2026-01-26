مخلفات الحرب تواصل حصد الأرواح في سوريا.. بينهم أطفال

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بأن مخلفات الحرب والألغام المتفجرة ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، في مناطق مختلفة من سوريا، وسط تقاعس الجهات المعنية عن إزالة هذه المخلفات.

وذكر المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في منطقة بساتين الطيبة الغربية شمال السخنة بريف حمص الشرقي أدى إلى مقتل طفلين وإصابة طفل ثالث بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المشددة، أثناء قيامهم برعي الأغنام.

وأضاف أن محافظة الرقة سجلت أيضاً مقتل شاب إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية بمنطقة الرصافة التابعة لبلدة المنصورة بريف الرقة، ما أدى إلى وفاته على الفور أثناء ممارسة عمله.

وأشار المرصد إلى أن هذه الحوادث المأساوية رفعت حصيلة المدنيين الذين قتلوا منذ بداية عام 2026 نتيجة انفجارات مخلفات الحرب إلى ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال وامرأة واحدة، فيما أصيب اثنا عشر شخصاً، بينهم عشرة أطفال وامرأة واحدة ورجلان.

ولفت إلى أن توزيع الضحايا حسب المناطق جاء على النحو الآتي: في مناطق سيطرة حكومة دمشق بلغ عدد القتلى ثمانية أشخاص، خمسة أطفال وامرأة واحدة ورجلان، بينما أصيب عشرة أشخاص، سبعة أطفال وثلاثة رجال.

أما في مناطق الإدارة الذاتية، فلم يُسجَّل أي قتلى، بينما أصيب شخصان، طفل واحد وامرأة واحدة.

وجدد المرصد السوري تحذيراته من استمرار بقاء مخلفات الحرب بين منازل المدنيين والأراضي الزراعية والمراعي، داعياً المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري لتطهير هذه المناطق وتوعية الأهالي، خاصة الأطفال، بمخاطر الأجسام الغريبة، منعاً لوقوع المزيد من الفواجع الإنسانية.