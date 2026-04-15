مخزونات الفجيرة النفطية تهبط إلى أدنى مستوى في 9 سنوات

شفق نيوز- أبو ظبي

أظهرت بيانات حديثة، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات المنتجات النفطية المكررة في ميناء الفجيرة بالإمارات إلى أقل من 10 ملايين برميل، لتسجل أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات على الأقل.

وبحسب البيانات، فإن "هذا التراجع يأتي في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة في منطقة الخليج وتأثيرها على حركة التوريد والتخزين في المراكز الرئيسية".

وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أفادت في 5 نيسان/ أبريل، بأن الجهات المختصة في الفجيرة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات "دو" بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران ولم يتم تسجيل أية إصابات.