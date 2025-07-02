مختص بالشؤون الإيرانية: الحرب مع إسرائيل لم تنتهِ وطهران ستستخدم أسلحة جديدة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أكد المختص في الشؤون الإيرانية من طهران، محمد علي الحكيم، يوم الأربعاء، أن الحرب ما بين إيران وإسرائيل لم تنتهِ رغم توقفها المؤقت حالياً، مشيراً إلى أن طهران سوف تستخدم أسلحة جديدة في حال تجددت المواجهة.

وقال الحكيم، لوكالة شفق نيوز، إن "إسرائيل كانت تعتقد أنها يمكن أن تنهي النظام الإيراني خلال مدة لا تتجاوز خمسة أو ستة أيام، إلا أنها واجهت ضربات متعددة داخل العمق الإسرائيلي، بعد أن استوعبت إيران واحتوت ولملمة أوراقها وعينت البدلاء للقتلى العسكريين ثم قامت برد لم تتوقعه إسرائيل غير كل المعادلات والحسابات لدى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وبين، أن "الضربة التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية على موقع (فوردو)، سبقتها رسائل تعلمها بالضربة من إحدى الدول الوسيطة، وكان الرد الإيراني إذا تعرضت المنشأة (فوردو) لأي ضربة، ستكون القواعد الأمريكية في منطقة الخليج عرضة للصواريخ الإيرانية وعلى رأسها قاعدة (العديد) في قطر".

وأضاف، أن "إيران، أفرغت كل اليورانيوم المخصب بدرجة 60% من منشأة (فوردو) الذي يعتبر (درة التاج) بالنسبة لإيران ونقلته لموقع مجهول وبعد التصويت في البرلمان الإيراني للخروج من معاهدة (الحد من انتشار الأسلحة النووية)، من غير المستبعد أن تتخذ طهران قراراً نهائياً بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".

ورأى الحكيم، المختص في الشؤون الإيرانية، أن "الحرب بين إيران واسرائيل لم تنتهِ لأن أهداف إسرائيل بالمجمل لم تتحقق ولم تعانق نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل بعد 12 يوماً، وبحسب كلام الإدارة الأمريكية والإسرائيلية فهو يوحي بأن هناك جولة مقبلة".

وخلص في الختام، أن "في حال كانت هناك جولة مقبلة، فإن الرد الإيراني هذه المرة سيكون مغايراً ومختلفاً عن الجولة السابقة، إذ قد تستخدم إيران سلاحاً وصواريخاً مختلفة، فهي لم تستخدم غير 20% مما تملكه من أسلحة صاروخية".

وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي الحرب بقصف منشآت إيران النووية، لترد طهران باستهداف قاعدة العديد في قطر، ليعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 23 من الشهر نفسه بعد ساعات من الهجوم الإيراني وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد تصعيد دام 12 يوماً.