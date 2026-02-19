مخاوف أممية من "تطهير عرقي" في غزة والضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، أن لديها مخاوف من حصول "تطهير عرقي" في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المفوضية في تقرير أوردته وكالة "فرانس برس"، أن مخاوفها تأتي على خلفية الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، إذ "بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".

وبينت أن "هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".