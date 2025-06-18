محلل سياسي تركي لشفق نيوز: أنقرة اتخذت تدابير أمنية وتتابع تطورات الصراع

شفق نيوز/ أكد المحلل السياسي التركي جوك أوغلو، يوم الاربعاء، أن تركيا تتابع بجدية التطورات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن أنقرة اتخذت تدابير أمنية احترازية لمواجهة أي تحديات محتملة.

وقال أوغلو، لوكالة شفق نيوز، إن "تركيا تدرس إمكانية لعب دور الوسيط في حال أبدت الأطراف المعنية استعدادها لذلك، سواء بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وإسرائيل".

وأضاف أن "موقف الحكومة التركية والرأي العام ووسائل الإعلام يتسم بالإيجابية تجاه إيران في الوقت الحالي، مع إدراك واضح لحجم التحديات الإقليمية الراهنة".

وختم أوغلو تصريحه بأن "أنقرة تسعى لموازنة خطواتها بين الإجراءات الأمنية والجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمنها الوطني".

ودخل الصراع بين إسرائيل وإيران، يومه السادس، وسط تصعيد كبير بين الطرفين، أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة، ومنذ يوم أمس، اشتد الصراع عبر استهداف كبير استمر طيلة الليلة.

كما بدأت إسرائيل تلمح إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما لم يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من المشاركة بالحرب، بل أشار إلى أن الايام المقبلة ستكون حاسمة.