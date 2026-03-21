محافظ إيلام: مقتل 60 شخصاً إثر ضربات استهدفت 93 موقعاً

أكد محافظ إيلام الفيلية في إيران، أحمد كرمي، يوم السبت، أن المحافظة تعرضت لسلسلة من الضربات الجوية استهدفت 93 نقطة مختلفة، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز عن المسؤول الإيراني قوله إن الهجمات، التي نسبها إلى القوات الأميركية والإسرائيلية، أدت إلى تضرر 61 موقعاً بشكل مباشر.

وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 60 قتيلاً، بينهم عسكريون وعناصر من قوات أمن الحدود، بالإضافة إلى مدنيين"، مبيناً أن "من بين الضحايا طفلاً يبلغ من العمر ستة أشهر وأكاديمياً بارزاً".

وأشار كرمي إلى أن القصف طال مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين إلى جانب الكوادر العسكرية والأمنية.