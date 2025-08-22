محادثات إيرانية - أوروبية مرتقبة بشأن الملف النووي

شفق نيوز- طهران

أعلنت إيران، يوم الجمعة، عن محادثات مرتقبة خلال الاسبوع المقبل، مع المسؤولين الأوروبيين بشأن الملف النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان، إنه "تمّ الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية".

وأجرى عراقجي مباحثات هاتفية مشتركة مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني، إضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حيث تهدّد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه من المقرر عقد محادثات الأسبوع المقبل بين إيران وقوى أوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني تصاعداً في التوترات بين طهران والغرب، إذ تطالب إيران بضمانات أوروبية ودولية تمنع تكرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وكذلك الهجوم العسكري عليها.