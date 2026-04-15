مجموعة "حنظلة" تزعم كشف مساكن مسؤولي "الموساد" وتنشر تسريبات لـ"هرتسي هاليفي"

شفق نيوز - طهران

نشرت مجموعة "حنظلة" السيبرانية، يوم الأربعاء، صوراً جوية زعمت أنها تعود لمنازل مسؤولين في جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، مشيرة إلى نجاحها في اختراق دوائر ضيقة وتحقيق "تعاون ميداني" داخل الأراضي المحتلة

وذكرت المجموعة في بيان، أن العمليات المنفذة طوال الأشهر الماضية شملت رصد مقرات سرية للموساد، ومنازل لطياري سلاح الجو الإسرائيلي، ومساكن كبار المسؤولين في "مكتب إيران" التابع للموساد، بالإضافة إلى مديري مكافحة الإرهاب في الشاباك، وتتبع مسارات تحرك قيادات أمنية وعسكرية بارزة

وفي سياق متصل، تداولت المجموعة صوراً قالت إنها استُخرجت من هاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، تظهر تواجده في ثلاث دول عربية والمشاركة في اجتماعات عسكرية وتنسيقية.

وبحسب المزاعم المنشورة، شملت التسريبات لقطات لهاليفي في مقر رئاسة الأركان الأردنية وهو يتلقى هدايا تذكارية، وأخرى تظهره في "مسجد الشيخ زايد" بدولة الإمارات، إضافة إلى لقاء عسكري موسع في قطر ضم قائد القيادة المركزية الأمريكية وشخصيات عسكرية إقليمية.

كما أظهرت الصور المسربة تفاصيل شخصية لهاليفي خلال جولات جوية ولقاءات بملابس مدنية، فضلاً عن تلقيه هدايا فاخرة وساعات وعطور خلال تلك الزيارات.

وختمت المجموعة بيانها بتوجيه دعوة لسكان الأراضي المحتلة للتعاون معها مقابل إغراءات مادية وتأمين احتياجات معيشية، وهو ما يندرج ضمن أدوات "الحرب النفسية" المرافقة للهجمات السيبرانية المتصاعدة في المنطقة.