مجموعة الدول السبع: نؤكد دعمنا لإسرائيل في حق الدفاع عن النفس

شفق نيوز/ أعربت مجموعة الدول السبع، عن دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات التي تشنها إيران، داعية الى احلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان لمجموعة السبع " نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.. ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل".

وعارضت مجموعة السبع امتلاك إيران للسلاح النووي وقالت "نحن واضحون باستمرار بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

كذلك أكد البيان "على أهمية حماية المدنيين".

إلى ذلك، عبرت مجموعة السبع عن أملها أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى خفض التصعيد الأوسع نطاقا للأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة.

وقبل يوم على انتهائها، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع عائدا إلى واشنطن فيما تواصل إسرائيل وإيران تبادل القصف الصاروخي لليوم الخامس على التوالي.

وأقلعت مروحية ترامب من مكان انعقاد القمة في جبال روكي الكندية لنقله إلى طائرته الرئاسية بعد دعوته سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلائها.

وأثارت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل التي بدأت يوم الجمعة بشن إسرائيل غارات جوية على إيران مخاوف في منطقة كانت بالفعل في حالة توتر منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.