خلال 24 ساعة.. مجلس خبراء إيران يتجه لاختيار المرشد الجديد ويحذر من التدخل

شفق نيوز- طهران

كشف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله مظفري، يوم السبت، عن قرب انعقاد جلسة رسمية للمجلس لانتخاب خلف للمرشد الراحل، مرجحاً عقدها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

وقال مظفري في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن أعضاء المجلس ينتظرون استكمال الترتيبات اللازمة لعقد جلسة المشاورات النهائية لاختيار "القائد الجديد"، مؤكداً أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة "تاريخية ومصيرية" لتهدئة الشارع وضمان استقرار البلاد.

ودعا مظفري المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء "التكهنات والشائعات" بشأن أسماء المرشحين للمنصب، مشدداً على أن أي قرار رسمي لم يُتخذ بعد بانتظار انعقاد الجلسة العامة للمجلس.

وأوضح أن مهمة المجلس ستركز على اختيار الشخصية "الأكثر كفاءة" من بين المرشحين المؤهلين لتولي هذا المنصب السيادي، ليُقدم لاحقاً بصفته القائد الجديد "للجمهورية الإسلامية".

وفي السياق، حذرت كتلة رجال الدين في مجلس الخبراء الإيراني الشخصيات السياسية والإعلامية من التدخل في أعمال المجلس أو إبداء آراء بشأن قراراته.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن أحد أعضاء الكتلة قوله إن أعضاء مجلس الخبراء "يدركون واجباتهم ومهامهم ولا حاجة لأي شخصيات لتذكيرهم بذلك"، محذراً المسؤولين والأفراد من التدخل في شؤون المجلس.

ويُعد مجلس خبراء القيادة الهيئة الدستورية المعنية بتعيين المرشد الأعلى في إيران والإشراف على أدائه، ويتألف من فقهاء منتخبين من قبل الشعب لولاية تمتد ثماني سنوات.