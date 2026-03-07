مجلس خبراء القيادة ينهي اختيار خليفة خامنئي

شفق نيوز- طهران

انهى أعضاء مجلس خبراء القيادة، يوم السبت، التصويت الكتابي والمختوم على اختيار القائد الجديد للثورة الإسلامية، مع توقعات بإعلان النتائج خلال الساعات المقبلة.

وذكرت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، أن "عملية التصويت الكتابي والمختوم من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة، انتهت قبل ساعات قليلة، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن العضو المنتخب من قبل المجلس كـ قائد الثورة الإسلامية في إيران".

ونظرا لقصف مكتب مجلس خبراء القيادة في قم، والمبنى القديم للمجلس التشريعي في منطقة باستور بطهران، لم يكن من الممكن عقد اجتماع حضوري لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة الماضية، لذا تم عقد جلسة المجلس وتصويت اختيار القائد عبر وسائل اتصال افتراضية.

وبناء على ذلك، ولتفادي أي شبهات محتملة في المستقبل ولتوثيق أصوات المجلس لأغراض السجل التاريخي، فقد تم خلال الأيام الماضية جمع أصوات أعضاء المجلس كتابيا ومختومة منهم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد في 4 آذار/ مارس الجاري، باغتيال أي خليفة يتم اختياره لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل بضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

واغتيل علي خامنئي في 28 شباط/ فبراير 2026 إثر غارة صاروخية مشتركة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مجمع إقامته في طهران، كجزء من هجوم افتتاحي واسع أشعل الحرب، فيما أعلن مقتله رسميا في 1 آذار/ مارس بعد تأكيدات استخباراتية وصور أقمار صناعية.