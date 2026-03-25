مجلس حقوق الإنسان يدين الهجمات الإيرانية ويطالبها بتعويض دول الخليج

شفق نيوز- برن

أدان مجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الأربعاء، الضربات الإيرانية التي طالت دول الخليج، مطالباً طهران بدفع تعويضات لدول مجلس التعاون إثر هجماتها التي طالت منشآت طاقة وبنى تحتية.

وشدد المجلس خلال عقده جلسة عاجلة من أجل مناقشة تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دول الخليج، على ضرورة وقف إيران لجميع هجماتها فوراً، وإدانة تحركات طهران لإغلاق مضيق هرمز المائي، وذلك في الجلسة العاجلة.

وكان المجلس أوضح في بيان، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء.

إلى ذلك، يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً جديداً، بعد غد الجمعة، بشأن سلامة الأطفال في النزاع في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية القصف الدامي الذي استهدف مدرسة في إيران في بداية الحرب، بحسب ما جاء في إعلان رسمي نُشر الأربعاء.

ويُفترض أن يركّز هذا النقاش، بطلب من إيران والصين وكوبا، على "حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات المسلحة الدولية"، وذلك عقب القصف الذي تقول طهران إنه أسفر عن مقتل أكثر من 150 طفلاً في مدرسة، في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأميركية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل القواعد الأميركية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة بعضها سكني.