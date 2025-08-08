مجلس الأمن يعقد جلسة "طارئة" غداً لمناقشة "احتلال غزّة"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نجحت مجموعة من الدول في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بعد تقديمها طلبات، بإقناع المجلس على عقد جلسة "طارئة" لمناقشة قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين غربيين، إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا يوم غد السبت، لمناقشة الخطة الإسرائيلية للسيطرة على القطاع الفلسطيني.

وكانت الخطة قد قوبلت باستهجان عربي ودولي، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطة بأنها "تصعيد خطير".

وقال متحدث باسم غويتريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً، ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

يشار إلى أن المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي، قد يعقد جلسة طارئة اليوم أو غداً لوقف قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة.

وشدد منصور على أن "قرار إسرائيل احتلال غزة يتناقض مع القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي سرعة التحرك"، مؤكدا أنه "يجب وقف الحرب وفتح الأبواب من أجل السلام".

وأضاف: "سنرفع رسالة لمجلس الأمن لتذكيره بمسؤولياته بالتعامل الفوري مع قرار الاحتلال، وهناك دول تعد طلبا لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن هناك "دولا عربية وإسلامية تعمل على مسودة لتقديمها لمجلس الأمن بشأن خطة إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددا على أنه "لا بد من التحرك العاجل لمنع إسرائيل من إطلاق عمليتها العسكرية الموسعة في غزة".