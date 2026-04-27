مجلس الأمن يعد فرض إيران لرسوم عبور هرمز "انتهاك للقانون الدولي"

أكد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أن فرض الرسوم على عبور السفن من مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى فتح المضيق بشكل عاجل.

وقال المجلس في بيان تناقلته له، إن "فرض رسوم عبور السفن عبر مضيق هرمز يحدث صدمات في أسواق الطاقة"، متابعاً: "بدأنا نشهد تداعيات عالمية لعرقلة إيران حركة الشحن الدولي".

ولفت المجلس إلى أن "فرض رسوم عبور عبر هرمز، انتهاك للقانون الدولي، ونرفض أي محاولة غير قانونية لفرض تلك الرسوم".

وأكمل مجلس الأمن الدولي: "نكرر دعوتنا إلى الفتح العاجل وغير المقيد لمضيق هرمز، ولا يجوز تهديد أو تعليق حقوق وحريات الملاحة بصورة غير مشروعة".

وبين المجلس أن "حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ركيزة أساسية للأمن والازدهار العالميين"، مشيراً إلى أن "إغلاق مضيق هرمز واستمرار الهجمات فيه يشكلان تهديداً للأمن الدولي".

وختم مجلس الأمن الدولي بإدانة" الهجمات التي شنتها إيران ضد دول الجوار في المنطقة".

يشار إلى أن البيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اطلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ترمب ناقش المقترح الإيراني الجديد مع فريق الأمن القومي، مشيرة إلى عدم توفر أي معلومات لدى البيت الأبيض بشأن سير عملية نزع الألغام من مضيق هرمز.

وكانت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، كشفت أمس الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.