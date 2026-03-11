مجلس الأمن يعتمد قراراً ضد هجمات إيران بالمنطقة: تهديد للسلم الدولي

شفق نيوز- نيويورك

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، قراراً يدعو إيران إلى وقف الهجمات على الدول العربية، فيما لم يدن في قراره الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

واعتمد المجلس القرار بأغلبية 13 صوتاً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ليتم تمرير مشروع القرار.

وأدان القرار بأشد العبارات هجمات إيران على دول الخليج والأردن وطالب بوقف الأعمال العدائية الإيرانية، مندداً باستهداف إيران للمدنيين الأبرياء.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.