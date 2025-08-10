مجلس الأمن يرحب بإدانة دمشق لأحداث السويداء ويطالب بمحاسبة المسؤولين

شفق نيوز- دمشق

رحّب مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأحد، بإدانة السلطات السورية لأعمال العنف في محافظة السويداء، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأكد المجلس في بيان تابعته وكالة شفق نيوز أن "لا انتعاش حقيقياً في سوريا دون توفير الأمان والحماية لجميع المدنيين"، حاثاً جميع الأطراف المعنية على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السويداء دون عوائق لضمان تلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.

كما دعا المجلس إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، وجدد التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم مسار الانتقال السياسي وفق مبادئ القرار رقم 2254.

ولفت البيان كذلك إلى ضرورة احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وجاء البيان في سياق دعوات دولية متزايدة لمحاسبة مرتكبي العنف وتعزيز الحماية الإنسانية كشرط أساسي لأي عملية إعادة أعمار أو انتعاش مستدام داخل البلاد.