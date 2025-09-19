مجلس الأمن الدولي يعيد فرض العقوبات على إيران

شفق نيوز- واشنطن

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وكان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، التصويت على مشروع القرار، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما في 28 آب/ أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية والذي يهدف إلى منعها من تطويرسلاح نووي.

وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرا. وصوت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.