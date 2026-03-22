مجلس التعاون الخليجي بشأن هجمات إيران: نحتفظ بحق الرد وفق القانون الدولي

شفق نيوز- الرياض

جدد أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، يوم الأحد، إدانته واستنكاره لاستمرار هجمات إيران على دول مجلس التعاون، مؤكداً أنها تنهاك القانون والأعراف الدولية.

وقال البديوي، في تصريحات صحفية، إن "دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات".

وأضاف أن "استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي"، مشدداً على أن "الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة".

وأشار البديوي، إلى أن "دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم، إقليمياً ودولياً".

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة".

هذا واصدر الحرس الثوري الإيراني، ليل أمس السبت، إنذاراً دعا فيه إلى إخلاء العاصمة القطرية الدوحة، وهي خطوة ثانية من نوعها، بعد دعوة إخلاء لسكان رأس الخيمة في الإمارات.

ويأتي ذلك، في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج.