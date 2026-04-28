مجلس التعاون الخليجي: "الاعتداءات الإيرانية" أفقدتنا الثقة بطهران

شفق نيوز/ الشرق الأوسط

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الثلاثاء، رفضهم الإجراءات الإيرانية المتمثلة في استمرار إغلاق مضيق هرمز، فيما شددوا على الإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدوا لقائهم التشاوري التاسع عشر، برئاسة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدينة جدة.

وأضاف أن "قادة دول المجلس بحثوا الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتعلقة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول المجلس، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد".

وأوضح البديوي، أن "قادة دول المجلس أعربوا عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تُعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقواعد حسن الجوار".

وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة أدت إلى فقدان دول المجلس الثقة بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة إلى بذل جهود جادة لإعادة بناء الثقة".

وشدد على أن "القادة أكدوا حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، فضلاً عن التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمنها كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع دول المجلس، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك".

وأعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب البديوي، عن "رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه وتهديد أمنه، وأي إجراءات من شأنها التأثير سلباً على الملاحة، بما في ذلك فرض رسوم، تحت أي ظرف أو مسمى، لعبور السفن عبره"، مؤكدين "ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها، وعودة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 شباط/ فبراير 2026".

وختم البديوي تصريحه بالقول إن "قادة دول المجلس أكدوا أهمية تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس".