مجزرة في غزة.. 20 قتيلاً بينهم 9 نازحين بقصف إسرائيلي

شفق نيوز- غزة

قُتل 20 شخصاً صباح اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، بينهم 9 أشخاص في مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على مدرسة "عمرو بن العاص" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي غرب مدينة غزة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في المنطقة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 5 مواطنين وإصابة عدد آخر نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عرب في حي المجايدة بمواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وقد نُقل الضحايا إلى مستشفى ناصر.

واستهدف الطيران الإسرائيلي المسير أيضاً موقعاً قرب مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس، فيما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النيران في مناطق شرق مدينة غزة فجراً.

من جهته، أعلن مدير المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً أن فرق المركز تمكنت حتى الآن من إحصاء 39 مفقوداً في محيط مراكز توزيع المساعدات الأميركية-الإسرائيلية في القطاع، مشيراً إلى استمرار عمليات التوثيق مع تلقي بلاغات جديدة من ذوي المفقودين.

وأوضح أن غالبية حالات الفقدان سُجلت في مناطق شهدت قصفاً مباشراً أو إطلاق نار أثناء تجمع المواطنين للحصول على المساعدات، مما يثير مخاوف من أن يكون بعض المفقودين قد دُفنوا تحت الأنقاض أو تعرضوا للاختطاف في ظروف غامضة.

وتتزايد المخاوف من تحول مراكز توزيع المساعدات إلى بؤر خطر بدلاً من كونها ملاذات إنسانية، وسط استمرار "الاعتداءات الإسرائيلية" ومنع فرق الإغاثة والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المستهدفة.