مجزرة بحق الصحفيين في غزة.. مقتل 5 من طاقم الجزيرة بقصف إسرائيلي

شفق نيوز– غزة

قُتل خمسة صحفيين يعملون لصالح قناة الجزيرة القطرية، (مساء الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وفق ما أفاد به مدير المستشفى محمد أبو سلمية.

وأوضح أبو سلمية أن الغارة أسفرت عن مقتل المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، إضافة إلى مساعد المصور محمد نوفل، فضلاً عن إصابة عدد آخر من الصحفيين.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين بشكل مباشر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن استهداف الصحفيين "يأتي تمهيداً لخطة الاحتلال الإجرامية وللتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة في القطاع"، مؤكداً أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".

وحمل المكتب إسرائيل والإدارة الأمريكية وكافة الدول المتواطئة المسؤولية الكاملة عن "الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة".

من جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن استهداف خيمة الصحفيين عند مدخل مستشفى الشفاء "جريمة حرب شنيعة ودليل إضافي على انعدام أدنى القيم الأخلاقية والإنسانية لدى جيش الاحتلال"، محذرة من أن هذه الخطوة "مقدمة لتجهيز مسرح جرائم الاحتلال القادمة عبر إسكات أصوات الصحفيين".

كما رأت الحركة أن الحادثة تعكس رفض إسرائيل لكل جهود وقف الحرب أو إبرام صفقة تبادل للأسرى، وحملت الحكومات كافة مسؤولية وقف هذه الجرائم.

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف أنس الشريف، زاعماً أنه كان يعمل بغطاء صحفي في شبكة الجزيرة، وشغل منصب قائد خلية في حركة حماس، وشارك في التخطيط لإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وادعى الجيش امتلاكه "معلومات استخباراتية ووثائق" من قطاع غزة تؤكد انتماء الشريف لحماس، تشمل جداول قوة بشرية وقوائم لدورات تدريبية ودفاتر هواتف ووثائق رواتب.

من جانبها، نقلت قناة الجزيرة وصية أنس الشريف قبل اغتياله، حيث قال: "يعلم الله أنني بذلت كل جهد وقوة لأكون سنداً وصوتاً لأبناء شعبي، عشت الألم وذقت الوجع والفقد ولكن لم أتوان يوماً عن نقل الحقيقة، عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا، وإن مت فإنني أموت ثابتاً على المبدأ وأشهد الله أني راضٍ بقضائه".

بدوره، عبّر رئيس نادي الصحافة الأمريكي عن "حزنه وانزعاجه" لمقتل أنس الشريف، داعياً إلى "تحقيق شامل وشفاف" في ملابسات الحادثة.