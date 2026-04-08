مجددا.. إيران تعلن منع عبور السفن من مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، منع السفن من العبور من مضيق هرمز، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات أوقفت مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وبينت أن صباح اليوم، وبعد موافقة ترمب، على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز بإذن من إيران.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، قد طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بإغلاق مضيق هرمز رداً على الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، في وقت كشف فيه مصدر عسكري إيراني عن توجه في طهران لاستهداف منشآت عسكرية داخل إسرائيل رداً على انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال رضائي: "رداً على العدوان على لبنان يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز فوراً"، لافتاً إلى القول "إما وقف إطلاق النار في جميع الجبهات أو لا وقف لإطلاق نار في أي جبهة".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعنف غارات على لبنان شملت جميع مدنها بما فيها العاصمة بيروت، عبر تنفيذ 100 استهداف خلال 10 دقائق.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أعدت لأسابيع، وقد استهدفنا وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله.