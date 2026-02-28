مجددا.. سماع دوي انفجار قوي في دبي

شفق نيوز- دبي

أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بسماع دوي انفجار كبير في دبي، بالامارات العربية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت صباح اليوم، أن الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار.

وقد أعلنت إيران، استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، بينها الامارات وقطر والكويت والبحرين والسعودية، إلى جانب أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.