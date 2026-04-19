مجدداً.. حزب الله ينفي اتهامات للداخلية السورية

شفق نيوز- بيروت/ دمشق

نفى حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية السورية بشأن ارتباطه بخلية تم القبض عليها داخل سوريا، واصفاً تلك الاتهامات بأنها "كاذبة ومفبركة".

وقال الحزب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الادعاءات والاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بحزب الله كاذبة ومفبركة".

وأكد الحزب مجدداً أنه "لا تواجد له داخل الأراضي السورية، وليس لديه هناك أي نشاط مهما كان شكله ونوعه"، معبّراً عن رفضه هذه الاتهامات "جملة وتفصيلاً".

وأعرب عن استغرابه من "الإصرار المتكرر على زج اسمه في كل حادثة أمنية"، معتبراً أن هناك محاولة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورته.

ويأتي هذا النفي بعد بيان سابق أصدره الحزب، الأحد الماضي، رفض فيه اتهامات سورية بشأن ارتباطه بخلية لاغتيال شخصية دينية، مؤكداً حينها عدم وجود أي نشاط أو تواجد له داخل سوريا.

كما دعا، في بيانه السابق، الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات، مشيراً إلى وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا.