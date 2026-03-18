مجتبى خامنئي يتوعد قتلة لاريجاني في رسالة تعزية: سيدفعون الثمن قريباً

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الأعلى في إيران، مجتبى خامنئي، يوم الأربعاء، أن لكل دم ثمن يجب على "القتلة المجرمين" دفعه قريباً، وذلك في رسالة تعزية بمقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.

وقال مجتبى خامنئي في رسالة التعزية: "ببالغ الأسف، تلقيت النبأ المؤلم لاستشهاد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل القيادة في ذلك المجلس، ونجله وبعض زملائه. لقد كان شخصاً عالماً، بعيد النظر، ذكياً، ملتزماً، ويمتلك تجارب متنوعة في مختلف المجالات السياسية، العسكرية، الأمنية، الثقافية والإدارية. إن ما يقرب من خمسة عقود من أداء الأدوار في مختلف مستويات النظام الإسلامي، جعلت منه شخصية متميزة".

وأضاف: "بلا شك، فإن اغتيال مثل هذه الشخصية يشير إلى مدى أهميته ومدى حقد أعداء الإسلام تجاهه. وبالطبع فإن لكل دم ثمن يجب على القتلة المجرمين دفعه قريباً. إنني أتقدم بخالص التعازي لزوجته وسائر أبنائه وذويه، لا سيما آية الله آملي لاريجاني".

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، أكدت مقتل أمينها علي لاريجاني، خلال قصف جوي في منطقة برديس في العاصمة طهران فجر أمس الثلاثاء.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن القصف تسبب أيضاً بمقتل نجل لاريجاني "مرتضى"، ومساعد الشؤون الأمنية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي "علي رضا بيات"، بالإضافة إلى حراسه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أولاً اغتيال لاريجاني، وقائد قوات التعبئة الشعبية في إيران "الباسيج" غلام رضا سليماني، في غارات على العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس الثلاثاء.