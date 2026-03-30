مجتبى خامنئي: مقتل تنكسيري "وسام فخر" للقوات البحرية الإيرانية

شفق نيوز- طهران

نعى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الاثنين، مقتل القائد في القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، مشيراً إلى أنه قُتل خلال ما وصفه بـ"الحرب المفروضة الثالثة".

وقال خامنئي في بيان إن تنكسيري "قُتل بعد سنوات من الجهاد"، معتبراً أن مقتله "وسام فخر" لأهالي محافظة بوشهر وللقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن القوات البحرية الإيرانية ستواصل "مسيرة اقتدار ومقاومة إيران البحرية بشكل أقوى وأكثر تماسكاً"، وفق نص البيان.

وقدم خامنئي التعازي إلى عائلة تنكسيري ورفاقه في السلاح وقادة القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، سائلاً "رفع درجاته".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بشكل رسمي مقتل قائد القوة البحرية التابعة له، الأدميرال علي رضا تنكسيري، لينهي بذلك التكهنات حول مصيره بعد أيام من هجوم استهدف جنوب البلاد.

وجاء تأكيد الحرس الثوري، بعد أن كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس الماضي، 26 آذار، عن تصفية تنكسيري في غارة جوية استهدفت مدينة "بندر عباس" الساحلية.

ووصف الجيش الإسرائيلي في بيانه السابق تنكسيري بأنه "المسؤول الأول" عن عمليات إغلاق مضيق هرمز وتهديد حركة السفن التجارية والملاحة الدولية في المنطقة.

ويُعد تنكسيري أحد أبرز القادة العسكريين في هرم القيادة الإيرانية، حيث عيّنه المرشد الراحل علي خامنئي في منصبه قائداً للقوة البحرية للحرس الثوري منذ أغسطس/آب 2018.

ولعب تنكسيري دوراً محورياً في استراتيجية "الحروب غير المتناظرة" في البحر، وأشرف بشكل مباشر على تطوير ترسانة الحرس الثوري من الزوارق السريعة، الطائرات المسيرة، والصواريخ البحرية. وعُرف بمواقفه المتشددة وتهديداته المتكررة بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وتوعده الدائم بمواجهة القوات الأمريكية في مياه الخليج.

وبسبب دوره في تهديد أمن الملاحة البحرية، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قائمة "الإرهاب العالمي" في عام 2019. كما برز اسمه دولياً في عام 2016 عندما أشرف ميدانياً على عملية احتجاز 10 بحارة أمريكيين في مياه الخليج، وهي الحادثة التي أثارت توتراً ديبلوماسياً حاداً حينها.

ويأتي مقتل تنكسيري كضربة موجعة للقدرات البحرية للحرس الثوري، بالنظر إلى خبرته الطويلة ودوره في إدارة الصراع البحري في المنطقة.